Эффект домино: почему иностранные хоккеисты охотнее покидают КХЛ, чем футболисты — РПЛ

Уфимский «Салават Юлаев» в пятницу, 4 марта, покинули все легионеры. Существенные потери есть и в других клубах Континентальной хоккейной лиги. В частности, уезжает из России голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора. При этом, по мнению вице-президента магнитогорской команды Сергея Ласькова, финский вратарь делает это не по своей воле. В то же время в российском футболе единственным коллективом, который существенно пострадал из-за ухода иностранцев, пока остаётся «Краснодар».

Огромное давление со стороны западной общественности на этой неделе оказывается не только на отечественных спортсменов, проживающих или выступающих за границей, но и на легионеров, которые принимают участие в соревнованиях на территории РФ. Речь в первую очередь идёт про Континентальную хоккейную лигу и Российскую премьер-лигу, где число представителей других стран очень велико.

В футболе самая сложная ситуация у «Краснодара». Команду сначала покинул главный тренер Даниэль Фарке вместе с ассистентами, а затем появился слух, что поляк Гжегож Крыховяк убедил остальных иностранцев покинуть клуб. В итоге сразу восемь контрактов игроков были приостановлены. При этом, как объяснил Джим Сольбаккен, агент норвежца Эрика Бутхейма, спортсмены планируют тренироваться в России, но отдельно от остального коллектива.

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«Сейчас сложное время для всех, в том числе и для клуба. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Московский «Локомотив» остался без главного тренера немца Маркуса Гисдоля, который даже не соизволил предупредить об отъезде. В других клубах ситуация выглядит более стабильной. Так, питерский «Зенит» пока готовится к матчам чемпионата России практически в полном составе. Команду покинул только Ярослав Ракицкий.

Латиноамериканцы «Зенита», как рассказывают в коллективе, переживают из-за сложившейся обстановки, близко к сердцу принимают последние события в мире и в футболе, но не намерены никуда уезжать. Во всяком случае, на данный момент. Такое решение легионеров продиктовано, с одной стороны, большими личными контрактами. С другой — нейтральным отношением латиноамериканских стран к происходящему на Украине. Бразилия, в частности, не стала поддерживать вводимые против России санкции.

Удаётся пока удерживать у себя иностранцев и «Спартаку», хотя у москвичей состав более европейский. При этом бельгиец Максимилиано Кофрие накануне заявил журналистам, что остаётся в России. Никуда не планирует уходить и нидерландец Квинси Промес. Впрочем, последнего не сильно ждут на родине. В прошлом году против него было возбуждено уголовное дело. Также в команде остаются француз Самуэль Жиго и швед Джордан Ларссон.

Куда сложнее ситуация в Континентальной хоккейной лиге. В первую очередь из-за того, что большая часть легионеров в данном виде спорта — из стран северной Европы, которые особенно остро реагируют на политическую ситуацию. Достаточно вспомнить рассказ трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова о том, что сборной России в Осло исписали автобусы. После этого можно представить себе, какое давление идёт на хоккеистов.

Кроме того, суммы контрактов в КХЛ из-за потолка зарплат не такие большие, как в футболе. Плюс ко всему они выплачиваются в рублях, а значит, в связи с ростом курса доллара и евро стали уже не такими привлекательными. Поэтому в хоккее отток спортсменов получается массовым.

Причём финансовая часть вопроса, судя по поступающей информации, у легионеров уходит на второй план. Как рассказал «Матч ТВ» источник, иностранцы даже не готовы ждать зарплату за февраль. У них есть общие чаты, где они обсуждают ситуацию. «Там цепная реакция, как эффект домино», — добавил собеседник издания.

Пока наибольшие проблемы возникли у «Салавата Юлаева». Уфимцы стали первым клубом лиги, который остался без иностранцев. Датчанин Филип Ларсен, финны Юха Метсола, Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Теему Хартикайнен, канадец с белорусским паспортом Джефф Плэтт приняли решение покинуть расположение команды и уехать из России, не дождавшись окончания плей-офф и оставив коллектив в непростой ситуации.

Покидает страну и ещё один представитель Финляндии — голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора. По мнению вице-президента магнитогорского клуба Сергея Ласькова, он делает это не по своей воле.

«Желания у Юхо уходить не было. Что произошло, я не знаю, в голову никому не залезу, чужую переписку не прочитаю. Он сказал, что такие обстоятельства, что он вынужден лететь домой. Североамериканским легионерам в голову не залезал, но они тренируются, готовятся с нами», — приводит слова функционера ТАСС.

Чуть позже в пятницу последовали примеру коллег шведские нападающие ЦСКА Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрём. Они даже выплатили московскому клубу компенсацию в соответствии с требованиями регламента.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что даже в самой сложной ситуации нужно искать положительные моменты. По мнению депутата Госдумы, уход легионеров позволит создать сильный внутренний чемпионат.

«Ребята приезжали и выигрывали Олимпийские игры и чемпионаты мира. Надо просто пересмотреть все условия. Важно переформатироваться и стать сильнейшими, за счёт в том числе и наших исторических опытов и возможностей», — сказал прославленный хоккеист в комментарии «Фонтанке».