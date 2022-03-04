Каменский: российские хоккеисты «Вашингтона» справляются с давлением

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Олимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов показывают достойную игру под сильным психологическим давлением.
Каменский: российские хоккеисты «Вашингтона» справляются с давлением
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«Они весь сезон феерят. Наверное, тяжело сейчас, идёт большое давление, но они молодцы, справляются, выполняют свою работу на отлично, показывают достойный хоккей», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

По его словам, российские хоккеисты своими результатами отвечают тем людям, которые призывают выгнать их из НХЛ из-за ситуации между Россией и Украиной, показывают своей работой, что они профессионалы. Каменский подчеркнул, что спорт всегда был вне политики.

Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» 4 марта обыграть «Каролина Харрикейнз» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин признан второй звездой дня в НХЛ.

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