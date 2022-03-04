Каменский: российские хоккеисты «Вашингтона» справляются с давлением

Олимпийский чемпион Валерий Каменский считает, что российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов показывают достойную игру под сильным психологическим давлением.

«Они весь сезон феерят. Наверное, тяжело сейчас, идёт большое давление, но они молодцы, справляются, выполняют свою работу на отлично, показывают достойный хоккей», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

По его словам, российские хоккеисты своими результатами отвечают тем людям, которые призывают выгнать их из НХЛ из-за ситуации между Россией и Украиной, показывают своей работой, что они профессионалы. Каменский подчеркнул, что спорт всегда был вне политики.

Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» 4 марта обыграть «Каролина Харрикейнз» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин признан второй звездой дня в НХЛ.