Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл на своём льду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в столице США, завершилась со счётом 4:0 в пользу «Кэпиталз».

Шайбы забросили Евгений Кузнецов (19'), Мартин Фегервары (29'), Александр Овечкин (36') и Дмитрий Орлов (60').

Овечкин также оформил одну результативную передачу.

«Вашингтон» (67 очков) занимает восьмое место в Восточной конференции. «Каролина» (79) идёт на первом месте.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.