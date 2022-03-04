Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» переиграл на своём льду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
  • AP

Игра, которая прошла в столице США, завершилась со счётом 4:0 в пользу «Кэпиталз».

Шайбы забросили Евгений Кузнецов (19'), Мартин Фегервары (29'), Александр Овечкин (36') и Дмитрий Орлов (60').

Овечкин также оформил одну результативную передачу.

«Вашингтон» (67 очков) занимает восьмое место в Восточной конференции. «Каролина» (79) идёт на первом месте.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить