Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
- AP
Игра, которая прошла в столице США, завершилась со счётом 4:0 в пользу «Кэпиталз».
Шайбы забросили Евгений Кузнецов (19'), Мартин Фегервары (29'), Александр Овечкин (36') и Дмитрий Орлов (60').
Овечкин также оформил одну результативную передачу.
«Вашингтон» (67 очков) занимает восьмое место в Восточной конференции. «Каролина» (79) идёт на первом месте.
Ранее сообщалось, что Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.