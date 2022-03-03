Сложности «Зенита» и «Краснодара» — шанс для конкурентов: как лидеры РПЛ переживут возможный отъезд легионеров

Политическое давление может существенно изменить лицо Российской премьер-лиги. Зарубежные тренеры и футболисты уже начали расторгать соглашения и покидать страну. Немцы Маркус Гисдоль и Даниэль Фарке подали в отставку с наставнических постов «Локомотива» и «Краснодара». Украинцы Ярослав Ракицкий и Ярослав Годзюр отказались продолжать сотрудничество с «Зенитом» и «Уралом». В ближайшее время к ним могут присоединиться и другие легионеры. Кто из лидеров РПЛ лучше других подготовлен к массовому исходу иностранцев, а кто понесёт наибольшие потери — в материале RT.

Давление мировой общественности и спортивная изоляция оказывают существенное влияние на жизнь и распорядок российских команд и сборных. Если поначалу речь шла преимущественно о перспективах выступления на международной арене, то в ближайшие дни может остро встать вопрос о работе на внутренней. Несколько иностранных игроков и тренеров уже успели покинуть расположения своих коллективов, и не исключено, что в ближайшее время их примеру последуют другие. Любой легионер вправе потребовать разрыва контракта, в связи с чем РПЛ рискует превратиться в мононациональный чемпионат.

Подобное развитие событий неизменно скажется на расстановке сил и может нанести серьёзный удар по командам, продолжающим бороться за высокие места. RT решил проанализировать, кто больше других пострадает от массового исхода иностранцев, а кому это может пойти на пользу. При этом в расчёт не брались клубы из нижней части турнирной таблицы, на которых отсутствие легионеров не окажет серьёзного влияния ввиду разницы в классе.

Наибольший ущерб

«Зенит»: Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Юри Алберто.

От возможного оттока легионеров сильнее других может пострадать действующий чемпион России. Доминирование «Зенита» на внутренней арене во многом было обеспечено мастеровитыми зарубежными футболистами, приобретение которых обошлось клубу в круглую сумму. На одну только бразильскую диаспору петербуржцы потратили €110,3 млн (по информации Transfermarkt) — больше, чем «Спартак» за четыре последних трансферных окна в сумме. И вложения окупались высокими результатами.

Отъезд иностранцев нанесёт серьёзный удар по атакующему потенциалу сине-бело-голубых. Присутствие Артёма Дзюбы и Ивана Сергеева в нападении позволяет надеяться на высокую реализацию, но с точки зрения организации игры могут возникнуть сложности, ведь равноценной замены Малкому, Клаудиньо и Венделу просто нет. Кроме того, не избежать проблем в оборонительной линии, где в отсутствие Деяна Ловрена и Ярослава Ракицкого рассчитывать можно разве что на Дмитрия Чистякова и недавно приобретённого у «Кайрата» Нуралы Алипа.

Безусловно, относительно высокий уровень россиян не позволит «Зениту» опуститься ниже определённой планки. Всё же Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Александр Ерохин не зря регулярно вызывались в сборную России, а некоторые и вовсе были её неотъемлемой частью. Но разрыв между петербуржцами и конкурентами может заметно сократиться, что до предела обострит борьбу за золото.

«Краснодар»: Жуниор Алонсо, Кайо, Гжегож Крыховяк, Реми Кабелла, Виктор Классон, Вандерсон, Джон Кордоба, Эрик Ботхейм.

«Краснодар» находится в ещё более сложной ситуации, которая лишь осложнилась с уходом главного тренера Даниэля Фарке и появления слуха о том, что Гжегож Крыховяк убедил всех легионеров покинуть клуб. Как и «Зенит», в нападении клуб полагается в основном на мастерство легионеров, с той лишь разницей, что не располагает отечественными исполнителями калибра Артёма Дзюбы и Александра Ерохина, способных регулярно отличаться. Для сравнения: в нынешнем сезоне россияне записали на свой счёт 31 из 61 гола петербуржцев во всех турнирах. У «быков» показатели значительно скромнее — 10 из 31.

Если в центре полузащиты связка Юрия Газинского c Александром Черниковым выглядит довольно обнадёживающе, то в центре обороны и нападении возникнет серьёзный дефицит качественных футболистов. В первом случае остаётся рассчитывать лишь на Егора Сорокина и Александра Мартыновича, притом что белорус лишь однажды появлялся на поле в нынешнем сезоне РПЛ. Во втором — на Владимира Ильина, который пока не стал основным в «Краснодаре». В клубе явно не рассматривали его как игрока старта, иначе не покупали бы Эрика Ботхейма на замену травмированному Джону Кордобе.

«Локомотив»: Пабло, Тин Едвай, Мацей Рыбус, Алексис Бека-Бека, Франсуа Камано, Гирано Керк, Ян Кухта, Уилсон Исидор.

За сутки до отставки Фарке «Локомотив» покинул Маркус Гисдоль. Немецкого специалиста сменил его соотечественник — 36-летний Марвин Комппер, ранее занимавший должность аналитика в штабе железнодорожников, а также работавший ассистентом в «Дуйсбурге». И оценить перспективы коллектива с таким неопытным наставником крайне сложно. Особенно если его покинут все иностранцы.

Как и в большинстве команд РПЛ, максимальный ущерб понесут центр обороны и нападение. Разница лишь в том, что если большинство конкурентов имеют хоть какие-то резервы, то железнодорожники таковыми не располагают. В центре защиты остаётся рассчитывать лишь на Дмитрия Живоглядова и Марка Мампасси.

В атакующей линии ситуация и вовсе патовая. После ухода Фёдора Смолова и Виталия Лисаковича у красно-зелёных не осталось ни одного форварда с российским паспортом. Плести комбинации у штрафной противника способны Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, но выпустить на острие практически некого. Номинально эту позицию может закрыть белорус Кирилл Зинович, но 18-летний футболист пока не доказал, что способен регулярно забивать на высоком уровне. В нынешнем сезоне он провёл суммарно 11 матчей в ФНЛ-2, РПЛ и Лиге Европы, но не отметился ни одним результативным действием.

Наименьший ущерб

«Динамо»: Фабиан Бальбуэна, Иван Ордец, Диего Лаксальт, Гильермо Варела, Никола Моро, Себастьян Шиманьски, Клинтон Н’Жи.

Одним из наиболее подготовленных к возможному отъезду зарубежных игроков выглядит «Динамо». Да, потери в обороне обещают стать внушительными, а в паре с Романом Евгеньевым придётся использовать либо Заурбека Плиева, либо одного из молодых воспитанников — Александра Кутицкого или Сабу Сазонову. Также нет достойного партнёра для Даниила Фомина в центре полузащиты, что моментально скажется на целостности средней линии.

Но всё это вполне может компенсировать сверхрезультативное нападение, на котором практически не отразится отсутствие легионеров. Да, Себастьяна Шиманьски будет не хватать, но с потерей Клинтона Н’Жи вполне можно смириться. Особенно когда в коллективе собраны такие исполнители, как Арсен Захарян, Денис Макаров, Даниил Лесовой и Фёдор Смолов. По атакующему потенциалу «Динамо» превосходит абсолютное большинство конкурентов и как минимум не уступает «Зениту». Поэтому именно бело-голубые могут стать главными претендентами на золото в случае отъезда иностранцев. Повлиять на это может лишь разрыв контракта с Сандро Шварцем.

«Спартак»: Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Лукас Айртон, Кристофер Мартинс Перейра, Виктор Мозес, Квинси Промес, Джордан Ларссон, Шамар Николссон.

В отличие от «Динамо», красно-белые не могут похвастаться таким же серьёзным подбором российских футболистов в нападении. Расставание с Георгием Мелкадзе привело к тому, что в распоряжении Паоло Ваноли остался один отечественный форвард, хоть и высокого класса. Александр Соболев по-прежнему является одним из самых перспективных нападающих страны, хоть в этом сезоне и забивает довольно мало. Да, потеря Джордана Ларссона и Шамара Николссона лишит «Спартак» вариативности, но это грозит абсолютно всем клубам РПЛ.

В целом москвичи способны лучше многих пережить возможный исход иностранцев. Особенно это касается полузащиты, где «Спартак» располагает рядом интересных молодых футболистов. Весьма многообещающе выглядит трио атакующих хавбеков в лице Зелимхана Бакаева, Михаила Игнатова и Даниила Хлусевича, а в опорной зоне и вовсе не до изменений. Роман Зобнин и Наиль Умяров играют в паре уже давно. Безусловно, полностью компенсировать отсутствие Квинси Промеса и Виктора Мозеса не удастся, но безвыходным положение красно-белых явно не назвать.

В обороне дела также обстоят неплохо. Наиболее негативными видятся последствия ухода Самуэля Жиго, но «Спартак» уже давно знал об этом и произвёл первые приготовления. На его место был куплен Никита Чернов, в тройке активно наигрывался Руслан Литвинов. Не стоит забывать и про Илью Кутепова, который в этих условиях может получить шанс проявить себя. Есть кем заменить и Айртона, на позицию которого был приобретён Леон Классен. Пока должным образом оценить его уровень не удалось, но банальной нехватки кадров уж точно удастся избежать.

«Сочи»: Родригао, Ваня Дркушич, Викторьен Ангбан, Кристиан Нобоа, Ивелин Попов, Жоаозиньо, Матео Кассьерра.

Повышаются и шансы «Сочи» в борьбе за высокие места. На данный момент подопечные Владимира Федотова всего на одно очко опережают ЦСКА, но те рискуют серьёзно пострадать из-за ухода иностранцев. В матче со «Спартаком» было видно, что вся игра команды строится исключительно на футболистах из-за рубежа, а без них красно-синим будет тяжело создавать опасность у чужих ворот. Армейцы останутся без сильных фланговых полузащитников и практически лишатся креатива в центре поля. И это не говоря о серьёзных потерях в обороне. В центре защиты безальтернативной станет пара Игорь Дивеев — Кирилл Набабкин, что заставляет задуматься о целесообразности продажи Виктора Васина.

Безусловно, «Сочи» тоже может стать слабее. Но здесь многое будет зависеть от того, какое решение примут иностранные футболисты с российским паспортом. Если Кристиан Нобоа и Жоаозиньо останутся, то ущерб коллективу будет некритичным. Матео Кассьерру постарается заменить Георгий Мелкадзе. Что касается Ивелина Попова, то назвать железным игроком основы его нельзя. В нынешнем сезоне болгарин выходил с первых минут лишь в девяти матчах из 22.