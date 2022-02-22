«Кайрат» объявил о подписании контракта с экс-футболистом ЦСКА Васиным
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Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Контракт с российским футболистом рассчитан до конца 2022 года.
33-летний Васин выступал за ЦСКА с 2011 года. С армейцами он трижды выигрывал чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне футболист провёл за ЦСКА шесть матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее агент футболиста «Лестера» Менди опроверг слухи о переходе своего клиента в ЦСКА.