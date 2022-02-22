Агент футболиста «Лестера» Менди опроверг слухи о переходе своего клиента в ЦСКА
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«ЦСКА интересуется Нампалисом Менди? Это фейк ньюз», — цитирует Эгала Sport24.
29-летний сенегалец выступает за «Лестер» с 2016 года. В этом сезоне на его счету всего один матч за команду, в котором он провёл 31 минуту. Всего же он провёл за английский клуб 80 встреч и отметился одной результативной передачей.
По итогам первой половины сезона ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 30 очков.
Ранее ЦСКА объявил об аренде футболиста «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена.