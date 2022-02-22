Агент футболиста «Лестера» Менди опроверг слухи о переходе своего клиента в ЦСКА

Ахмед Эгал, агент полузащитника футбольного клуба «Лестер» Нампалиса Менди, отреагировал на информацию об интересе со стороны московского ЦСКА.

«ЦСКА интересуется Нампалисом Менди? Это фейк ньюз», — цитирует Эгала Sport24.

29-летний сенегалец выступает за «Лестер» с 2016 года. В этом сезоне на его счету всего один матч за команду, в котором он провёл 31 минуту. Всего же он провёл за английский клуб 80 встреч и отметился одной результативной передачей.

По итогам первой половины сезона ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 30 очков.

Ранее ЦСКА объявил об аренде футболиста «Эвертона» Жан-Филиппа Гбамена.