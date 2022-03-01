Воронин объяснил причины своего ухода из «Динамо»

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Воронин назвал причины своего ухода из клуба.

«Я чувствую себя плохо уже четыре дня. Когда я вижу фотографии с моей родины, все новости, мне кажется это нереальным. Это как фильм ужасов. У меня почти не осталось слов», — цитирует Воронина Bild.

1 марта Воронин и «Динамо» по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Он входил в тренерский штаб Сандро Шварца с 2020 года. В качестве футболиста украинец защищал цвета московского клуба с 2010 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что Дюков сохранит пост члена исполкома УЕФА, несмотря на санкции в отношении российского спорта.