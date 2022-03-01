Дюков сохранит пост члена исполкома УЕФА, несмотря на санкции к российскому спорту
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Отстранение не коснётся российских официальных лиц, представленных в исполнительном комитете УЕФА и экспертных группах УЕФА, сообщает ТАСС.
ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Причём 27 февраля ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России, а также обязала российскую сборную выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна под наименованием «Сборная РФС».
Ранее Матыцин призвал спокойно оценить рекомендации МОК и решения спортивных федераций.