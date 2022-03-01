Дюков сохранит пост члена исполкома УЕФА, несмотря на санкции к российскому спорту

Президент Российского футбольного союза (РФС) сохранит должность в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отстранение не коснётся российских официальных лиц, представленных в исполнительном комитете УЕФА и экспертных группах УЕФА, сообщает ТАСС.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Причём 27 февраля ФИФА запретила проведение международных матчей на территории России, а также обязала российскую сборную выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна под наименованием «Сборная РФС».

Ранее Матыцин призвал спокойно оценить рекомендации МОК и решения спортивных федераций.