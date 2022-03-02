Нобоа опроверг отъезд легионеров из «Сочи»

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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа опроверг информацию об уходе из команды всех легионеров после матча Кубка России по футболу с московским ЦСКА.
Нобоа опроверг отъезд легионеров из «Сочи»
  • РИА Новости

«Это неправда», — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

В матче с ЦСКА у хозяев на поле вышли пять легионеров: бразильский защитник Родриго, полузащитники Викторьен Ангбан из Кот-д'Ивуара, эквадорец Кристиан Нобоа и болгарин Ивелин Попов, а также колумбийский форвард Матео Кассьерра. В запасе остался словенский защитник Ванья Дркушич.

Кроме того, в составе «Сочи» вышел бразильский полузащитник Жоаозиньо, который не считается легионером из-за наличия российского гражданства и отсутствия матчей за сборную Бразилии.

ЦСКА на выезде одержал волевую победу над «Сочи» со счётом 2:1 и пробился в четвертьфинал Кубка России.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи об уходе легионеров из клуба. 

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