В Госдуме отреагировали на новость о смене гражданства велогонщика Сивакова

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о смене велогонщиком Павлом Сиваковым гражданства с российского на французское.

«Этот спортсмен родился во Франции, хоть и выступал за сборную России. Родители его тоже живут во Франции. Всю сознательную жизнь их сын прожил там», — цитирует «Спорт-Экспресс» Свищёва.

По его словам, Федерация велосипедного спорта России пригласила Сивакова высупать за национальную сборную. Свищёв подчеркнул, что в данных условиях тяжело осуждать спортсмена. Депутат считает, что Сиваков принял это решение, чтобы продолжать профессиональную карьеру.

Сиваков в 2019 году стал победителем многодневных гонок «Тур Альп» и «Тур Польши». Велогонщик выступает за британскую команду Ineos Grenadiers.

Ранее руководство Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение применить пакет санкций в отношении российских и белорусских спортсменов.