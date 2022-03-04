В Госдуме отреагировали на новость о смене гражданства велогонщика Сивакова
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«Этот спортсмен родился во Франции, хоть и выступал за сборную России. Родители его тоже живут во Франции. Всю сознательную жизнь их сын прожил там», — цитирует «Спорт-Экспресс» Свищёва.
По его словам, Федерация велосипедного спорта России пригласила Сивакова высупать за национальную сборную. Свищёв подчеркнул, что в данных условиях тяжело осуждать спортсмена. Депутат считает, что Сиваков принял это решение, чтобы продолжать профессиональную карьеру.
Сиваков в 2019 году стал победителем многодневных гонок «Тур Альп» и «Тур Польши». Велогонщик выступает за британскую команду Ineos Grenadiers.
Ранее руководство Международного союза велосипедистов (UCI) приняло решение применить пакет санкций в отношении российских и белорусских спортсменов.