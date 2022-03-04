Кузнецов и Шлейхер завоевали золото Кубка Евразийских стран в синхронных прыжках в воду

Короткая ссылка
Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали победителями первого Кубка Евразийских стран в синхронных прыжках в воду с трамплина в Саранске.
Кузнецов и Шлейхер завоевали золото Кубка Евразийских стран в синхронных прыжках в воду
  • Gettyimages.ru
  • © Toru Hanai

Российские прыгуны в воду получили от судей 445,14 бала.

В этом же виде программы у женщин золотые медали завоевали россиянки Татьяна Степанова и Елизавета Кузина (314,40).

Помимо России, в турнире принимают участие спортсмены из Армении, Белоруссии и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что руководство Международной федерация плавания (FINA) приняло решение отменить в России ближайшие соревнования под эгидой организации. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить