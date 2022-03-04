Кузнецов и Шлейхер завоевали золото Кубка Евразийских стран в синхронных прыжках в воду

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали победителями первого Кубка Евразийских стран в синхронных прыжках в воду с трамплина в Саранске.

Российские прыгуны в воду получили от судей 445,14 бала.

В этом же виде программы у женщин золотые медали завоевали россиянки Татьяна Степанова и Елизавета Кузина (314,40).

Помимо России, в турнире принимают участие спортсмены из Армении, Белоруссии и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что руководство Международной федерация плавания (FINA) приняло решение отменить в России ближайшие соревнования под эгидой организации.