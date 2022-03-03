«Краснодар» объявил о приостановке контрактов восьми легионеров

Футбольный клуб «Краснодар» по просьбе игроков приостановил действие контрактов восьми футболистов.

Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Бутхейм, Кристиан Рамирес, Жуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла покинули расположение клуба, но их контракты будут действительны, сообщает пресс-служба «Краснодара». Пока игроки будут тренироваться самостоятельно.

Такое решение футболистов связано с обострившейся политической ситуацией в России и на Украине.

4 марта «Краснодар» объявил об уходе Фарке с поста главного тренера. Он возглавил команду в начале января, однако под его руководством «быки» не успели провести ни одного официального матча.

Ранее Салихова раскритиковала идею расширения РПЛ до 18 команд.