Салихова раскритиковала идею расширения РПЛ до 18 команд

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Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала идею расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.
Салихова раскритиковала идею расширения РПЛ до 18 команд
  • РИА Новости

«Кто-то выступает за расширение лиги до 18 команд, забывая, что даже в благополучные годы существуют клубы, которые не могут достойно закончить чемпионат из-за проблем с финансами. Сколько команд доиграет этот чемпионат в нынешних экономических условиях?» — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс»

Она также заявила, что в нынешней экономической ситуации государство должно предложить меры поддержки футбольных команд.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» не собирается расторгать контракт с Черчесовым.

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