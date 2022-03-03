Салихова раскритиковала идею расширения РПЛ до 18 команд

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала идею расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.

«Кто-то выступает за расширение лиги до 18 команд, забывая, что даже в благополучные годы существуют клубы, которые не могут достойно закончить чемпионат из-за проблем с финансами. Сколько команд доиграет этот чемпионат в нынешних экономических условиях?» — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Она также заявила, что в нынешней экономической ситуации государство должно предложить меры поддержки футбольных команд.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» не собирается расторгать контракт с Черчесовым.