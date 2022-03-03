«Ференцварош» не собирается расторгать контракт с Черчесовым

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов продолжит свою работу в венгерском клубе.
«Ференцварош» не собирается расторгать контракт с Черчесовым
  • РИА Новости

«Каждый сотрудник, спортсмен и менеджер «Ференцвароша» верит в мир, поскольку спорт, и в частности футбол, играют важную роль в установлении мира. В связи с этим футбольный клуб «Ференцварош» не намерен заниматься политическими вопросами», — цитирует пресс-службу клуба Sport24.

Напомним, что российский специалист возглавил клуб в декабре 2021 года. Ранее он тренировал сборную России по футболу, но из-за неудачного выступления на чемпионате Европы — 2020 подал в отставку.

Ранее ряд клубов РПЛ предложил, чтобы по итогам сезона никто не вылетал из лиги.

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