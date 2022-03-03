СЭ: ряд клубов РПЛ предложил, чтобы по итогам сезона никто не вылетал из лиги

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Ряд клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) предложил, чтобы по итогам сезона никто не вылетал в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
СЭ: ряд клубов РПЛ предложил, чтобы по итогам сезона никто не вылетал из лиги
  • РИА Новости

По информации «Спорт-Экспресса», российские клубы на общем собрании проголосовали за то, чтобы ни одна команда по итогам сезона не вылетела в ФНЛ. Это связано с тем, что в России ожидается массовый отъезд легионеров.

Напомним, что «Краснодар» уже отпустил всех своих иностранных игроков, включая главного тренера Даниэля Фарке. 

Ранее сообщалось, что клубы и сборные Белоруссии будут проводить домашние игры на нейтральных стадионах.

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