СЭ: ряд клубов РПЛ предложил, чтобы по итогам сезона никто не вылетал из лиги

Ряд клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) предложил, чтобы по итогам сезона никто не вылетал в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

По информации «Спорт-Экспресса», российские клубы на общем собрании проголосовали за то, чтобы ни одна команда по итогам сезона не вылетела в ФНЛ. Это связано с тем, что в России ожидается массовый отъезд легионеров.

Напомним, что «Краснодар» уже отпустил всех своих иностранных игроков, включая главного тренера Даниэля Фарке.

Ранее сообщалось, что клубы и сборные Белоруссии будут проводить домашние игры на нейтральных стадионах.