«Исключение атлетов — большая ошибка»: как Фуркад-старший поддержал россиян и раскритиковал изоляцию страны в спорте

Бывший французский биатлонист Симон Фуркад высказался против отстранения российских спортсменов от международных соревнований. По его мнению, они не должны лишаться возможности выступать. Он также заверил, что его брат Мартен разделяет эту позицию. Экс-наставник мужской национальной команды Владимир Барнашов удивился смелости француза, а неоднократный призёр первенств планеты Сергей Рожков поблагодарил его за поддержку.

«Было много конфликтов между странами, но спортсмены не расплачивались за них»

За последний месяц отечественный спорт оказался практически в полной изоляции. Россиян отстранили от большинства международных соревнований, а страну лишили всех крупных турниров, которые она должна была провести.

На фоне санкций западных стран российских спортсменов поддержал бывший французский биатлонист, а в настоящий момент тренер Симон Фуркад. Он не побоялся публично заступиться за коллег из России и назвал приостановку членства СБР в IBU ошибкой.

«Исключение спортсменов — большая-большая ошибка. Считаю, подобное решение не может кому-то помочь или что-то изменить. В международных спортивных федерациях думают, что таким образом оказывают давление на российское правительство. Однако мне не кажется, что ему в данный момент это так важно», — цитирует Фуркада «Матч ТВ».

По его словам, IBU следовало, напротив, поддержать россиян и белорусов, поскольку спортсмены не должны нести ответственность.

«Мы все — друзья. Мы биатлонная семья. Это то, что IBU хочет построить... Не нужно их исключать. Это контрпродуктивная мера. Вынося такой вердикт, вы получаете противоположное тому, что хотите получить», — добавил француз.

Более того, Фуркад-старший считает, что отстранение сильных сборных Белоруссии и России способно нанести серьёзный удар по уровню мирового биатлона, поскольку члены этих двух команд регулярно сражаются за высокие места.

«Уверен, следующий сезон станет особенным. Я надеюсь, конфликт закончится, и российская команда сможет выступать. Но хочу сказать, что не понимаю, почему IBU принимает это решение прямо сейчас. Было много различных конфликтов между странами, но спортсмены не расплачивались за них», — посетовал француз.

По признанию Симона, его позицию разделяет и младший брат Мартен.

«Да, мы общались по этому поводу. Не хочу говорить за него. Это не моя работа. Но он также не поддерживает... исключение российских спортсменов из международных стартов», — подчеркнул Фуркад-старший.

«Я видел слёзы в глазах российских спортсменов»

При этом чемпион мира публично высказал свою позицию ещё в середине марта, когда стало понятно, что отечественные атлеты не смогут принять участие в большей части соревнований.

«Думаю, мне понадобится много времени, чтобы объяснить: речь идёт не только о спорте, это уже вопрос политики. Россия не маленькая страна, и она в состоянии пройти через это. Я не думаю, что отстранение — правильное решение», — приводит слова француза Mediametrics.

Свою позицию он подтверждал и делами. Например, на юниорском чемпионате мира в американском Солджер Холлоу он отметился смелым поступком. Когда стало известно, что россияне вынуждены будут выступать без национальных флага и гимна, Симон, приехавший на турнир в качестве тренера, приклеил на вакс-кабину команды небольшой бело-сине-красный флажок — прямо напротив аббревиатуры NAR (нейтральные атлеты из России).

Позже тренер Юрий Батманов рассказал, что Фуркад-старший сделал его из флага Франции. Сам чемпион мира подтвердил это и объяснил, почему решил так поступить. По словам Симона, увидев растерянность в глазах коллег, он попытался поддержать их.

«Им как будто говорили: «Это ваша ошибка!» Они были очень расстроены, поэтому решил показать, что на 100% с ними. Это не значит, что я поддерживаю происходящее на Украине. Я слишком далёк от этого. Но мне хотелось показать, что люди в этой вакс-кабине ни в чём не виноваты. Цвета наших флагов похожие — красный, белый, синий. Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь российской вакс-кабины», — вспомнил Фуркад.

По признанию Симона, совершая такой поступок, он не боялся порицания на родине или со стороны иностранных коллег и понимал, что в худшем случае наказание понесёт только он, а не вся команда.

«Возможно, ко мне могли применить санкции. Но это не было политическим актом. Это просто человеческий акт. Я видел разочарование в глазах российских тренеров и сервисменов, видел слёзы в глазах спортсменов. Такое не должно происходить», — подытожил француз.

А спустя всего несколько дней сборную России вовсе отстранили от юниорского первенства планеты. Симон признался, что не принял данный вердикт.

«Я был в шоке от того, что они не могли дождаться окончания соревнований. Это просто дети, которые ничего не сделали и хотели просто соревноваться. Ко мне подошёл немецкий тренер и сказал то же самое, о чём думал я. Это значит, я не единственный, кто так считал... Но многие закрыли рты, поскольку не хотели создавать слишком много волн», — посетовал Фуркад-старший.

«Не каждый может набраться смелости и вступиться за Россию»

В России слова Фуркада-старшего встретили с благодарностью. Например, чемпион мира Сергей Рожков отметил, что коллега высказал верную точку зрения: спортсмены не должны лишаться возможности выступать из-за политики.

«Очень радостно, что Симон высказался и поддержал нашу страну. Точно помню, как в своё время он встречался с девушкой из России. Поэтому неудивительно, что Фуркад имеет такую точку зрения... Его остаётся только от всей души поблагодарить. Даже в нынешней ситуации находятся люди, которые стараются отделять спорт от политики и доносят до остальных верную позицию: простые биатлонисты страдать не должны», — заявил Рожков RT.

В свою очередь, бывший главный тренер мужской сборной России Владимир Барнашов признался, что позиция Симона его приятно удивила.

«Его поведение доказывает, что по-настоящему большой спортсмен велик во всём. Поэтому низкий Симону поклон и огромный привет. Действительно, он одно время состоял в отношениях с девушкой из России, но не биатлонисткой… Фуркад обозначил не только собственную точку зрения, но мнение большинства адекватных спортсменов. Просто не каждый может набраться смелости высказаться и вступиться за Россию. А Симон уже завершил карьеру, терять ему нечего. И я уверен, многие действующие атлеты думают так же и считают отстранение российских коллег полной дурью», — подчеркнул специалист.

А по признанию двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, теперь он будет относиться к коллеге с ещё большим уважением.

«Этот поступок говорит о воспитании Симона и его внутреннем мире, которым он руководствуется в своих действиях. Здравый смысл на сегодняшний день потерян на год, а может, и на два. Через некоторое время, конечно, всё придёт в норму, и тем людям, которые высказывались негативно и жёстко в отношении российских спортсменов, постепенно будет становиться стыдно», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».