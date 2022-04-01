«Исключение атлетов — большая ошибка»: как Фуркад-старший поддержал россиян и раскритиковал изоляцию страны в спорте
- globallookpress.com
«Было много конфликтов между странами, но спортсмены не расплачивались за них»
За последний месяц отечественный спорт оказался практически в полной изоляции. Россиян отстранили от большинства международных соревнований, а страну лишили всех крупных турниров, которые она должна была провести.
На фоне санкций западных стран российских спортсменов поддержал бывший французский биатлонист, а в настоящий момент тренер Симон Фуркад. Он не побоялся публично заступиться за коллег из России и назвал приостановку членства СБР в IBU ошибкой.
«Исключение спортсменов — большая-большая ошибка. Считаю, подобное решение не может кому-то помочь или что-то изменить. В международных спортивных федерациях думают, что таким образом оказывают давление на российское правительство. Однако мне не кажется, что ему в данный момент это так важно», — цитирует Фуркада «Матч ТВ».
По его словам, IBU следовало, напротив, поддержать россиян и белорусов, поскольку спортсмены не должны нести ответственность.
«Мы все — друзья. Мы биатлонная семья. Это то, что IBU хочет построить... Не нужно их исключать. Это контрпродуктивная мера. Вынося такой вердикт, вы получаете противоположное тому, что хотите получить», — добавил француз.
Более того, Фуркад-старший считает, что отстранение сильных сборных Белоруссии и России способно нанести серьёзный удар по уровню мирового биатлона, поскольку члены этих двух команд регулярно сражаются за высокие места.
«Уверен, следующий сезон станет особенным. Я надеюсь, конфликт закончится, и российская команда сможет выступать. Но хочу сказать, что не понимаю, почему IBU принимает это решение прямо сейчас. Было много различных конфликтов между странами, но спортсмены не расплачивались за них», — посетовал француз.
По признанию Симона, его позицию разделяет и младший брат Мартен.
«Да, мы общались по этому поводу. Не хочу говорить за него. Это не моя работа. Но он также не поддерживает... исключение российских спортсменов из международных стартов», — подчеркнул Фуркад-старший.
«Я видел слёзы в глазах российских спортсменов»
При этом чемпион мира публично высказал свою позицию ещё в середине марта, когда стало понятно, что отечественные атлеты не смогут принять участие в большей части соревнований.
«Думаю, мне понадобится много времени, чтобы объяснить: речь идёт не только о спорте, это уже вопрос политики. Россия не маленькая страна, и она в состоянии пройти через это. Я не думаю, что отстранение — правильное решение», — приводит слова француза Mediametrics.
Свою позицию он подтверждал и делами. Например, на юниорском чемпионате мира в американском Солджер Холлоу он отметился смелым поступком. Когда стало известно, что россияне вынуждены будут выступать без национальных флага и гимна, Симон, приехавший на турнир в качестве тренера, приклеил на вакс-кабину команды небольшой бело-сине-красный флажок — прямо напротив аббревиатуры NAR (нейтральные атлеты из России).
Позже тренер Юрий Батманов рассказал, что Фуркад-старший сделал его из флага Франции. Сам чемпион мира подтвердил это и объяснил, почему решил так поступить. По словам Симона, увидев растерянность в глазах коллег, он попытался поддержать их.
«Им как будто говорили: «Это ваша ошибка!» Они были очень расстроены, поэтому решил показать, что на 100% с ними. Это не значит, что я поддерживаю происходящее на Украине. Я слишком далёк от этого. Но мне хотелось показать, что люди в этой вакс-кабине ни в чём не виноваты. Цвета наших флагов похожие — красный, белый, синий. Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь российской вакс-кабины», — вспомнил Фуркад.
По признанию Симона, совершая такой поступок, он не боялся порицания на родине или со стороны иностранных коллег и понимал, что в худшем случае наказание понесёт только он, а не вся команда.
«Возможно, ко мне могли применить санкции. Но это не было политическим актом. Это просто человеческий акт. Я видел разочарование в глазах российских тренеров и сервисменов, видел слёзы в глазах спортсменов. Такое не должно происходить», — подытожил француз.
А спустя всего несколько дней сборную России вовсе отстранили от юниорского первенства планеты. Симон признался, что не принял данный вердикт.
«Я был в шоке от того, что они не могли дождаться окончания соревнований. Это просто дети, которые ничего не сделали и хотели просто соревноваться. Ко мне подошёл немецкий тренер и сказал то же самое, о чём думал я. Это значит, я не единственный, кто так считал... Но многие закрыли рты, поскольку не хотели создавать слишком много волн», — посетовал Фуркад-старший.
«Не каждый может набраться смелости и вступиться за Россию»
В России слова Фуркада-старшего встретили с благодарностью. Например, чемпион мира Сергей Рожков отметил, что коллега высказал верную точку зрения: спортсмены не должны лишаться возможности выступать из-за политики.
«Очень радостно, что Симон высказался и поддержал нашу страну. Точно помню, как в своё время он встречался с девушкой из России. Поэтому неудивительно, что Фуркад имеет такую точку зрения... Его остаётся только от всей души поблагодарить. Даже в нынешней ситуации находятся люди, которые стараются отделять спорт от политики и доносят до остальных верную позицию: простые биатлонисты страдать не должны», — заявил Рожков RT.
В свою очередь, бывший главный тренер мужской сборной России Владимир Барнашов признался, что позиция Симона его приятно удивила.
«Его поведение доказывает, что по-настоящему большой спортсмен велик во всём. Поэтому низкий Симону поклон и огромный привет. Действительно, он одно время состоял в отношениях с девушкой из России, но не биатлонисткой… Фуркад обозначил не только собственную точку зрения, но мнение большинства адекватных спортсменов. Просто не каждый может набраться смелости высказаться и вступиться за Россию. А Симон уже завершил карьеру, терять ему нечего. И я уверен, многие действующие атлеты думают так же и считают отстранение российских коллег полной дурью», — подчеркнул специалист.
А по признанию двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, теперь он будет относиться к коллеге с ещё большим уважением.
«Этот поступок говорит о воспитании Симона и его внутреннем мире, которым он руководствуется в своих действиях. Здравый смысл на сегодняшний день потерян на год, а может, и на два. Через некоторое время, конечно, всё придёт в норму, и тем людям, которые высказывались негативно и жёстко в отношении российских спортсменов, постепенно будет становиться стыдно», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».
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