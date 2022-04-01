Симон Фуркад: исключение российских спортсменов — это большая-большая ошибка

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Чемпион мира французский биатлонист Симон Фуркад раскритиковал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских спортсменов от соревнований под его эгидой.
Симон Фуркад: исключение российских спортсменов — это большая-большая ошибка
  • Gettyimages.ru
  • © Laurent Salino/Agence Zoom

«Думаю, что отстранение спортсменов — это уже очень жёсткая мера. Поэтому не могу объяснить, почему именно сейчас необходимо исключать СБР. Исключение спортсменов — это большая-большая ошибка», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».

Французский биатлонист добавил, что международные федерации таким образом оказывают давление на российское правительство. Однако спортсмен не считает, что правительству России это так важно в данный момент.

Напомним, что 29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. При этом в исполнительном комитете IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств.

Ранее Батманов рассказал, как Симон Фуркад разорвал французский флаг и сделал из него российский.

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