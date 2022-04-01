Батманов: Симон Фуркад разорвал французский флаг и сделал из него российский

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Российский биатлонист и член технической группы юниорской сборной России Юрий Батманов рассказал, как Симон Фуркад пожертвовал своим французским флагом, чтобы сделать из него российский.
Батманов: Симон Фуркад разорвал французский флаг и сделал из него российский
  • AP
  • © Matthias Schrader

«В США была история, что у нас сняли флаг с вакс-кабины, так Симон Фуркад пришёл и приклеил его обратно. Причём он разорвал свой французский, поменял цвета и сделал из него наш флаг», — цитирует Батманова РИА Новости.

Он также добавил, что в США к россиянам относились хорошо. Европейские коллеги выражали сочувствие из-за отстранения от эстафетной гонки.

Напомним, что российские спортсмены были вынуждены на чемпионате мира среди юниоров в США выступать в нейтральном статусе, на вакс-кабину команды повесили табличку с аббревиатурой NAR (нейтральные атлеты из России).

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