Латыпов рассказал, что отпустил ситуацию на последней стойке в эстафете на ОИ-2022

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов рассказал о мыслях после мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине, в которой он упустил лидерство сборной России.

«Снится ли мне последняя стойка? Нет, не снится. Всё прошло, выводы сделаны. Дальше работаем. Конечно, неприятно, это остаётся. Опыт, который я прожил и пережил. Двигаемся дальше. Это сделало меня только сильнее в этом плане», — цитирует Латыпова «Чемпионат».

Напомним, что Латыпов на последней стрельбе в мужской эстафете допустил пять промахов на стойке и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более 40 секунд.

Таким образом, сборная Норвегии выиграла эстафету, команда Франции финишировала второй, сборная России — третьей.

Ранее Латыпов рассказал о цели победить в общем зачёте Кубка мира.