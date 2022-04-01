Латыпов рассказал о цели победить в общем зачёте Кубка мира

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Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что готов бороться за победу в общем зачёте Кубка мира в следующем сезоне.
Латыпов рассказал о цели победить в общем зачёте Кубка мира
  • РИА Новости

«Мечтаю ли я о лидерстве на Кубка мира? Цели такие есть, стараемся. Ставим задачи на сезон: быть максимально высоко, бороться за победу в общем зачёте», — цитирует Латыпова «Чемпионат».

Он также добавил, что в минувшем сезоне у него был соблазн примерить жёлтую майку лидера. При этом он отметил, что высокое место в общем зачёте не давило на него.

Напомним, что IBU отстранил российских биатлонистов от участия в соревнованиях под его эгидой.

Ранее сборная Белоруссии одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате России.

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