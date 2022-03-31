Сборная Белоруссии одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате России

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В Тюмени на чемпионате России по биатлону завершилась смешанная эстафета.
Сборная Белоруссии одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате России
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Победу в гонке одержала сборная Белоруссии. В состав команды вошли Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов. Победители преодолели дистанцию за 1 час 11 минут 7 секунд. Белорусская сборная пробежала один штрафной круг и использовала восемь дополнительных патронов.

Вторыми стали представители ХМАО-Югра — 2 (+10,1). В состав команды ХМАО вошли Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин и Никита Поршнев.

Третьими стали представители Московской области, за которую выступали Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Михаил Бурундуков и Семён Сучилов (+12,8).

Напомним, что чемпионат России в Тюмени проходит с 30 марта по 3 апреля.

Ранее российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков победили в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России.

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