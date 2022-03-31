Юрлова-Перхт и Цветков выиграли золото в сингл-миксте на чемпионате России

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Российские биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков победили в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России.
Юрлова-Перхт и Цветков выиграли золото в сингл-миксте на чемпионате России
  • AP
  • © Petr David Josek

Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков финишировали с результатом 36.46,6, использовав три дополнительных патрона.

Второе место заняли Виктория Сливко и Евгений Гараничев с пятью дополнительными патронами (+ 26,9). Третьи — Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (+ 44,7).

Чемпионат России по биатлону проходит в Тюмени.

Напомним, что 29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу.

Ранее чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт отреагировала на решение IBU приостановить членство СБР.

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