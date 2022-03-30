Юрлова-Перхт: иностранки мне писали, что им не хватает россиянок на КМ по биатлону

Чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт отреагировала на решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР).

«Не могу комментировать происходящее хотя бы в силу того, что не обладаю всей полнотой информации. Но с какими спортсменками я общалась, так и продолжаю общаться. Многие девушки с Кубка мира писали мне слова поддержки, что им не хватает спортсменов из России, Белоруссии и с Украины», — цитирует Юрлову-Перхт «Спорт-Экспресс».

По её словам, одной из тех, кто ей написал по этому поводу, была норвежка Тириль Экхофф — двукратная олимпийская чемпионка.

Напомним, что 29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. При этом в исполнительном комитете IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал решение IBU приостановить членство СБР.