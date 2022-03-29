Уткин — о приостановке членства СБР в IBU: омерзительное решение
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«Решение это, безусловно, омерзительное. До первого биатлонного старта больше чем полгода. Так куда же вы спешите? Вот именно это и называется истерией», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
Вместе с тем журналист не согласился с мнение комментатора Губерниева, который считает, что IBU ждал любого повода, чтобы отстранить сборную России.
«Не вполне согласен с риторикой коллеги Губерниева, впрочем, он неизмеримо глубже в теме и имеет полное право в том числе и на более высокую ноту эмоций», — заключил Уткин.
Напомним, что 29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. При этом в исполнительном комитете IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств.
Ранее почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о решении IBU приостановить членство СБР.