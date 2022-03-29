Уткин — о приостановке членства СБР в IBU: омерзительное решение

Спортивный журналист Василий Уткин резко отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР).

«Решение это, безусловно, омерзительное. До первого биатлонного старта больше чем полгода. Так куда же вы спешите? Вот именно это и называется истерией», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Вместе с тем журналист не согласился с мнение комментатора Губерниева, который считает, что IBU ждал любого повода, чтобы отстранить сборную России.

«Не вполне согласен с риторикой коллеги Губерниева, впрочем, он неизмеримо глубже в теме и имеет полное право в том числе и на более высокую ноту эмоций», — заключил Уткин.

Напомним, что 29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. При этом в исполнительном комитете IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств.

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о решении IBU приостановить членство СБР.