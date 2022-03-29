Жуков: СБР наверняка подаст протест в CAS на решение IBU

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Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР).
Жуков: СБР наверняка подаст протест в CAS на решение IBU
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«Я думаю, судиться будут они, наверняка подадут в CAS после этого решения, шансы выиграть в суде есть всегда», — цитирует Жукова Metaratings.

Он отметил, что будут проводиться международные соревнования с теми иностранными командами, с которыми это будет возможно.

Напомним, что 29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. В исполкоме IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств. До этого российские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой IBU.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение IBU приостановить членство в организации СБР.

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