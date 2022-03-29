Жуков: СБР наверняка подаст протест в CAS на решение IBU
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«Я думаю, судиться будут они, наверняка подадут в CAS после этого решения, шансы выиграть в суде есть всегда», — цитирует Жукова Metaratings.
Он отметил, что будут проводиться международные соревнования с теми иностранными командами, с которыми это будет возможно.
Напомним, что 29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. В исполкоме IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств. До этого российские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой IBU.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение IBU приостановить членство в организации СБР.