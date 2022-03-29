Губерниев: IBU ждал любого повода, чтобы отстранить сборную России по биатлону

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство в организации Союза биатлонистов России (СБР).

«У меня ощущение, что IBU настолько хочет быть впереди, чтобы всему миру показать, что мы должны быстрее принимать санкции, быстрее отстранять. Ощущение, что они хотят быть пионерами. Надежда Константиновна Крупская говорила, что у пионеров должны быть розовые щёки. И вот люди с розовыми щеками всему миру показывают, что мы быстрее должны отстранить, не пустить», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Он отметил, что ни одна крупная международная спортивная федерация не принимала таких радикальных решений. По его словам, он не понимает таких действий IBU, допустив, что кому-то в организации происходящее доставляет огромное удовольствие.

«Они любого повода ждали, чтобы начать отстранять проклятую команду, которая так мешала. Для меня загадка, почему это произошло именно в биатлоне. Да, были случаи и с Женей Тумашовым, и когда люди, в глаза улыбаясь, за глаза делали совершенно другое. Их изменить будет сложно. Им осталось только галстуки повязать и под барабанную дробь с горном ходить по Рупольдингу», — добавил Губерниев.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. При этом в исполкоме IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств. До этого российские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой IBU.

Ранее бывший президент СБР Владимир Драчёв выразил мнение, что сборную России по биатлону стоит распустить.