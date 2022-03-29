Драчёв: сборная России по биатлону сейчас не нужна, её стоит распустить

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что после решения в отношении организации со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) сборную России необходимо распустить.

«По факту сборная России по биатлону сейчас не нужна, если не будет никаких международных стартов. Надо её распустить, отдать её в регионы и лишь иногда собирать на сбор перед национальными соревнованиями. Сейчас для нас самое главное — это внутрироссийские старты. Если мы их будем поднимать, то ситуация будет налаживаться», — цитирует Драчёва РИА Новости.

Он также считает, что затраты, которые шли на содержание национальной команды, необходимо вернуть в регионы.

«Они только скажут спасибо, что деньги наконец-то дойдут до них, а не будут распыляться внутри СБР. По факту мы понимаем, что СБР должен аккумулировать работу федераций, а не зарплату получать», — добавил Драчёв.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР с немедленным вступлением в силу. При этом в исполкоме IBU намерены внимательно наблюдать за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств. Прежде российские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой IBU.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала несправедливым решение IBU в отношении СБР.