Драчёв: сборная России по биатлону сейчас не нужна, её стоит распустить
- РИА Новости
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«По факту сборная России по биатлону сейчас не нужна, если не будет никаких международных стартов. Надо её распустить, отдать её в регионы и лишь иногда собирать на сбор перед национальными соревнованиями. Сейчас для нас самое главное — это внутрироссийские старты. Если мы их будем поднимать, то ситуация будет налаживаться», — цитирует Драчёва РИА Новости.
Он также считает, что затраты, которые шли на содержание национальной команды, необходимо вернуть в регионы.
«Они только скажут спасибо, что деньги наконец-то дойдут до них, а не будут распыляться внутри СБР. По факту мы понимаем, что СБР должен аккумулировать работу федераций, а не зарплату получать», — добавил Драчёв.
29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР с немедленным вступлением в силу. При этом в исполкоме IBU намерены внимательно наблюдать за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств. Прежде российские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой IBU.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала несправедливым решение IBU в отношении СБР.