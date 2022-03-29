Анфиса Резцова считает несправедливым решение IBU в отношении СБР

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство в организации Союза биатлонистов России (СБР).
Анфиса Резцова считает несправедливым решение IBU в отношении СБР
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  • © sampics

«Совершенно несправедливо и незаслуженно, я очень расстроена этим решением. Не понимаю: почему они так с нами поступают, что это вообще такое? Понятно, что это пока только приостановление членства, а не отстранение, но кто знает, какое решение последует за этим», — цитирует её Sport24.

По словам Резцовой, ей грустно от того, что в СБР не смогли это предотвратить. Она также подвергла критике российскую организацию из-за произошедшего и отметила, что всех недовольных ситуацией спортсменов, таких как Даниил Серохвостов, наказали.

«Конечно, он был прав — раз за нас никто не стоит, то хотя бы спортсмены должны за себя постоять. Очень печально, что на наших спортсменов это всё обрушилось, а наша федерация пошла на поводу и не стала бороться за них. Безусловно, нужно приложить усилия по возвращению членства всеми возможными способами — пусть то суд или что угодно», — подчеркнула Резцова.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. При этом в исполкоме IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств. До этого российские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой IBU.

Ранее глава СБР Виктор Майгуров прокомментировал решение IBU о приостановке членства в организации.

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