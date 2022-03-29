Майгуров: IBU не может приостановить деятельность СБР

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение приостановить членство организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).
Майгуров: IBU не может приостановить деятельность СБР
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«Было понятно, что так или иначе решение принято. Сегодня оно официально, хотя я не увидел в нём конкретики: IBU приостановил что? Деятельность федерации? Это он приостановить не может: мы как работали, так и работаем. Слова «членство» там тоже нет. В чём приостановка?» — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Он отметил, что об отстранении спортсменов говорилось и ранее, из-за чего СБР хочет направить в IBU уточняющее письмо. Кроме того, чиновник задаётся вопросом, по какой причине вообще могли приостановить деятельность СБР. 

«По гуманитарным причинам? Где это прописано? Решение ожидаемое. Мы строим планы жить в сегодняшних реалиях и развивать наш вид спорта в нашей стране. На тренерском совете обсудим предстоящий календарь с учётом белорусской команды. Если кто-то ещё захочет присоединиться, мы будем рады. Кто бы это ни был: азиатские, европейские, североамериканские страны, хотя понимаем, что это фантазия», — заявил Майгуров.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. При этом в исполкоме IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств. Прежде российские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой IBU.

Ранее в СБР назвали ожидаемым решение о приостановке членства в IBU.

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