В СБР назвали ожидаемым решение о приостановке членства в IBU

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов отреагировал на решение приостановить членство организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Конечно, это было ожидаемое решение. IBU ранее уже писал нам письмо, там просили наш взгляд на ситуацию. По его тексту всё уже было понятно. На наш взгляд, это была чистая формальность. Мы так это истолковывали, так что решение было делом времени. Мы жили именно в этой парадигме в последнее время», — цитирует Нуждова РИА Новости.

По его словам, в СБР и в Министерстве спорта России идёт работа по поводу возможного будущего организации.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР с немедленным вступлением в силу. При этом в исполкоме IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств. Прежде российские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой IBU.

Ранее в Госдуме прокомментировали решение IBU приостановить членство СБР.