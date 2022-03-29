В Госдуме прокомментировали решение IBU приостановить членство СБР

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство в организации Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за политической ситуации.

«Без сборной России мировой биатлон будет неполноценным и блёклым. Уверен, в IBU очень быстро пожалеют о принятом решении», — цитирует Свищёва Sport24.

Он также добавил, что отстранение конкретной федерации по политической причине является нарушением всех прав спортсменов. По его мнению, в IBU должны заниматься развитием биатлона, а не устраивать скандалы.

«Я уверен, что данное решение и в целом отстранение наших спортсменов нужно оспаривать в суде. Но своё слово нам нужно сказать, предоставив весомые аргументы», — добавил Свищёв.

29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР с немедленным вступлением в силу. При этом в исполкоме IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств. Прежде российские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой IBU.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев по биатлону заявил, что глава МОК Томас Бах похоронил олимпийский спорт.