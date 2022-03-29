В Госдуме прокомментировали решение IBU приостановить членство СБР
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«Без сборной России мировой биатлон будет неполноценным и блёклым. Уверен, в IBU очень быстро пожалеют о принятом решении», — цитирует Свищёва Sport24.
Он также добавил, что отстранение конкретной федерации по политической причине является нарушением всех прав спортсменов. По его мнению, в IBU должны заниматься развитием биатлона, а не устраивать скандалы.
«Я уверен, что данное решение и в целом отстранение наших спортсменов нужно оспаривать в суде. Но своё слово нам нужно сказать, предоставив весомые аргументы», — добавил Свищёв.
29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР с немедленным вступлением в силу. При этом в исполкоме IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств. Прежде российские биатлонисты были отстранены от соревнований под эгидой IBU.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев по биатлону заявил, что глава МОК Томас Бах похоронил олимпийский спорт.