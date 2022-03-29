Васильев: глава МОК Бах похоронил олимпийский спорт

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР).

«Решение очевидное, но несправедливое. Нас исключили по выдуманной статье, нет нигде пункта, чтобы убирали федерацию за действия правительства», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

По его мнению, в произошедшем виноват президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, так как именно его призыв к отстранению российского спорта привёл к данной ситуации.

«В истории он навсегда останется человеком, который похоронил олимпийский спорт, олимпийскую хартию. Надо идти в CAS. Вряд ли мы победим в суде, скорее всего, будет формальное решение, что IBU прав. Но судиться нужно обязательно», — добавил Васильев.

Напомним, что МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине, после чего IBU запретил российским биатлонистам выступать под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что IBU приостановил членство Союза биатлонистов России.