Васильев: глава МОК Бах похоронил олимпийский спорт

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР).
Васильев: глава МОК Бах похоронил олимпийский спорт
  • Gettyimages.ru
  • © Maja Hitij

«Решение очевидное, но несправедливое. Нас исключили по выдуманной статье, нет нигде пункта, чтобы убирали федерацию за действия правительства», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

По его мнению, в произошедшем виноват президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, так как именно его призыв к отстранению российского спорта привёл к данной ситуации.

«В истории он навсегда останется человеком, который похоронил олимпийский спорт, олимпийскую хартию. Надо идти в CAS. Вряд ли мы победим в суде, скорее всего, будет формальное решение, что IBU прав. Но судиться нужно обязательно», — добавил Васильев.

Напомним, что МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине, после чего IBU запретил российским биатлонистам выступать под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что IBU приостановил членство Союза биатлонистов России.

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