IBU приостановил членство Союза биатлонистов России

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Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о приостановке членства в организации Союза биатлонистов России (СБР).
IBU приостановил членство Союза биатлонистов России
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  • © simonkr

Как сообщается на сайте IBU, исполнительный комитет принял решение о приостановке деятельности национальных федераций России и Белоруссии с немедленным вступлением в силу из-за нарушения гуманитарных обязательств членов союза в соответствии с Конституцией IBU.

В IBU также отметили, что нарушения России и Белоруссии бьют по репутации всей международной организации.

«Исполком будет очень внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать решение в случае изменения обстоятельств», — говорится в заявлении.

Кроме того, решение должно быть рассмотрено конгрессом IBU на заседании, которое пройдёт с 15 по 19 сентября, если оно до этого не будет отменено исполкомом IBU.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о подаче апелляции СБР в CAS на отстранение со стороны IBU.

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