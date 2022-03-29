IBU приостановил членство Союза биатлонистов России

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о приостановке членства в организации Союза биатлонистов России (СБР).

Как сообщается на сайте IBU, исполнительный комитет принял решение о приостановке деятельности национальных федераций России и Белоруссии с немедленным вступлением в силу из-за нарушения гуманитарных обязательств членов союза в соответствии с Конституцией IBU.

В IBU также отметили, что нарушения России и Белоруссии бьют по репутации всей международной организации.

«Исполком будет очень внимательно следить за развитием ситуации и пересматривать решение в случае изменения обстоятельств», — говорится в заявлении.

Кроме того, решение должно быть рассмотрено конгрессом IBU на заседании, которое пройдёт с 15 по 19 сентября, если оно до этого не будет отменено исполкомом IBU.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о подаче апелляции СБР в CAS на отстранение со стороны IBU.