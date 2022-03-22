Губерниев: мне мало верится, что российский спорт вернётся на международную арену в следующем сезоне

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свою позицию по поводу того, что Союз биатлонистов России подаст апелляцию на отстранение со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Губерниев: мне мало верится, что российский спорт вернётся на международную арену в следующем сезоне
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos

«Нужно бороться за наших спортсменов, за здравый смысл, за возможность, чтобы спортсмены принимали участие в соревнованиях. Мне мало верится, что следующий сезон российский биатлон, как и футбол, проведёт на международной арене», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

СБР оспорит отстранение россиян от международных соревнований в CAS. 

17 марта IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР) из-за ситуации на Украине с немедленным вступлением в силу.

Напомним, что IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты весной выступали в Кубке СБР в Уфе.

Ранее норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал об агрессии российских фанатов из-за его слов.

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