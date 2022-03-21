Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал об агрессии российских фанатов из-за его слов
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«Много кто пишет. Пожалуй, 20% комментариев — негативные, а 80% — позитивные. Когда ты высказываешься на такие темы, косвенно критикуя одних и защищая других, вероятно, ты должен ожидать агрессии. Но моя позиция меня устраивает», — цитирует Бё Dagbladet.
По его словам, он изначально был готов к агрессивным сообщениям в свой адрес. При этом Бё подчеркнул, что ему жалко критиков, а не себя.
Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил сборную России от участия в соревнованиях под его эгидой. 17 марта начался процесс отстранения СБР из-за ситуации на Украине.
Ранее Бё заявил, что российским спортсменам снова будут не рады во всём мире.