Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал об агрессии российских фанатов из-за его слов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Тарьей Бё признался, что получил сообщения от многих российских болельщиков после своих слов об отстранении спортсменов из России.

«Много кто пишет. Пожалуй, 20% комментариев — негативные, а 80% — позитивные. Когда ты высказываешься на такие темы, косвенно критикуя одних и защищая других, вероятно, ты должен ожидать агрессии. Но моя позиция меня устраивает», — цитирует Бё Dagbladet.

По его словам, он изначально был готов к агрессивным сообщениям в свой адрес. При этом Бё подчеркнул, что ему жалко критиков, а не себя.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил сборную России от участия в соревнованиях под его эгидой. 17 марта начался процесс отстранения СБР из-за ситуации на Украине.

Ранее Бё заявил, что российским спортсменам снова будут не рады во всём мире.