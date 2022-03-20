Тарьей Бё заявил, что российским спортсменам снова будут не рады во всём мире
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«Не думаю, что российские спортсмены что-то поняли. Они жалуются, что их не допускают к участию в соревнованиях и отстраняют, но они не делают выводы и чётко не дистанцируются, по моему мнению, им снова будут не рады», — цитирует Бё NRK.
Российский комментатор Дмитрий Губерниев выступил ведущим на концерте-митинге в «Лужниках».
Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил сборную России от участия в соревнованиях под его эгидой. 17 марта начался процесс отстранения СБР из-за ситуации на Украине. Причём в IBU хотят, чтобы решение немедленно вступило в силу.
Ранее Экхофф заявила, что Губерниев — хороший человек и журналист.