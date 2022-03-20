Тарьей Бё заявил, что российским спортсменам снова будут не рады во всём мире

Короткая ссылка
Трёхкратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Тарьей Бё раскритиковал российских спортсменов, принявших участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Тарьей Бё заявил, что российским спортсменам снова будут не рады во всём мире
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Не думаю, что российские спортсмены что-то поняли. Они жалуются, что их не допускают к участию в соревнованиях и отстраняют, но они не делают выводы и чётко не дистанцируются, по моему мнению, им снова будут не рады», — цитирует Бё NRK.

Российский комментатор Дмитрий Губерниев выступил ведущим на концерте-митинге в «Лужниках».

Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил сборную России от участия в соревнованиях под его эгидой. 17 марта начался процесс отстранения СБР из-за ситуации на Украине. Причём в IBU хотят, чтобы решение немедленно вступило в силу.

Ранее Экхофф заявила, что Губерниев — хороший человек и журналист.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить