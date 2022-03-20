Экхофф: Губерниев — хороший человек и журналист

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону норвежка Тириль Экхофф высказала своё мнение о российском комментаторе Дмитрии Губерниеве.

Губерниев выступил ведущим в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«Я думаю, он хороший человек и хороший журналист. Но есть многое, чего мы не видим. Мы выросли в свободной стране, нам очень повезло с этим. Я не думаю, что мы можем сравнивать», — цитирует Экхофф NRK.

Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил сборную России от участия в соревнованиях под его эгидой. 17 марта начался процесс отстранения СБР из-за ситуации на Украине. Причём в IBU хотят, чтобы решение немедленно вступило в силу.

Ранее Легрейд критически высказался в адрес российского комментатора Дмитрия Губерниева.