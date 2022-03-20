Биатлонист Легрейд: не буду иметь ничего общего с Губерниевым в будущем

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Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Стурла Холм Легрейд критически высказался в адрес российского комментатора Дмитрия Губерниева.
Биатлонист Легрейд: не буду иметь ничего общего с Губерниевым в будущем
  • AP
  • © Darko Bandic

Губерниев выступил ведущим в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«Мне не довелось увидеть это, но я слышал. Это неприятно. У меня не было с Губерниевым особых отношений, но, конечно, я не буду иметь с ним что-то общее в будущем», — приводит слова Легрейда NRK.

17 марта начался процесс отстранения СБР из-за ситуации на Украине. Причём в IBU хотят, чтобы решение немедленно вступило в силу. Кроме того, отстранение организации планируют регулярно пересматривать вплоть до конгресса IBU в сентябре 2022 года.

Ранее немецкий биатлонист Лессер выиграл пасьют на этапе КМ в Холменколлене.

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