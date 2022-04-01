Валуев не одобрил действия Симона Фуркада, который разрезал свой флаг, чтобы сделать российский

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Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о решении Симона Фуркада разрезать французский флаг, чтобы сделать из него российский триколор.
Валуев не одобрил действия Симона Фуркада, который разрезал свой флаг, чтобы сделать российский
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Спортсменов, которые поддерживают Россию, намного больше. Многие молчат, боясь, что против них введут санкции», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что цвета российского флага можно найти и не обязательно для этого разрывать свой национальный флаг.

«Я бы не призывал к такой практике, если даже это поддержка России», — добавил Валуев.

Напомним, что Юрий Батманов рассказал, как Симон Фуркад разрезал французский флаг и сделал из него российский на чемпионате мира среди юниоров в США.

Ранее французский биатлонист Симон Фуркад рассказал, будут ли в этом году российские спортсмены приглашены на фестиваль во Францию.

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