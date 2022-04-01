Симон Фуркад: я бы пригласил российских спортсменов на наш фестиваль, но есть правила IBU

Французский биатлонист Симон Фуркад рассказал, будут ли в этом году российские спортсмены приглашены на фестиваль пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в Анси (Франция).

«На данный момент мы не разговаривали об этом, потому что ещё не начинали работу над новым выпуском фестиваля. Но если бы решение зависело только от меня, то я бы пригласил российских спортсменов», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».

При этом он отметил, что фестиваль его брата проводится при поддержке Международного союза биатлонистов (IBU), поэтому они должны следовать их правилам.

Ранее Симон Фуркад раскритиковал решение IBU отстранить российских спортсменов от соревнований под его эгидой.