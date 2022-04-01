Анфиса Резцова назвала Симона Фуркада красавцем после истории с флагом России

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, как отнеслась к поступку Симона Фуркада, который порвал французский флаг, чтобы сделать из него российский триколор.
Анфиса Резцова назвала Симона Фуркада красавцем после истории с флагом России
  • AP
  • © Matthias Schrader

«Настоящий красавец! Молодец. Это поддержка, которая нам нужна. Я не ожидала», — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Юрий Батманов рассказал историю о том, как Симон Фуркад разорвал французский флаг и сделал из него российский на чемпионате мира среди юниоров в США.

Ранее Симон Фуркад рассказал, будут ли в этом году российские спортсмены приглашены на фестиваль пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в Анси (Франция).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить