Анфиса Резцова назвала Симона Фуркада красавцем после истории с флагом России
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«Настоящий красавец! Молодец. Это поддержка, которая нам нужна. Я не ожидала», — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Юрий Батманов рассказал историю о том, как Симон Фуркад разорвал французский флаг и сделал из него российский на чемпионате мира среди юниоров в США.
Ранее Симон Фуркад рассказал, будут ли в этом году российские спортсмены приглашены на фестиваль пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в Анси (Франция).