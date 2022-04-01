Анфиса Резцова назвала Симона Фуркада красавцем после истории с флагом России

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, как отнеслась к поступку Симона Фуркада, который порвал французский флаг, чтобы сделать из него российский триколор.

«Настоящий красавец! Молодец. Это поддержка, которая нам нужна. Я не ожидала», — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Юрий Батманов рассказал историю о том, как Симон Фуркад разорвал французский флаг и сделал из него российский на чемпионате мира среди юниоров в США.

Ранее Симон Фуркад рассказал, будут ли в этом году российские спортсмены приглашены на фестиваль пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада в Анси (Франция).