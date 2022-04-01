Рожков: очень радостно, что Симон Фуркад поддержал Россию

Чемпион мира 2000 года Сергей Рожков отреагировал на слова и действия французского биатлониста Симона Фуркада, который выразил поддержку российским спортсменам.

«Нужно понимать, что с точки зрения обычного атлета вся ситуация с отстранением России выглядит странно. Очевидно, спорт не должен иметь никакого отношения к политике. Но, к сожалению, такие перекосы всегда были, есть и будут. В IBU работают обычные люди, а их мнения часто оказываются полярными. Но очень радостно, что Симон высказался и поддержал нашу страну. Точно помню, как в своё время он встречался с девушкой из России. Поэтому неудивительно, что Фуркад имеет такую точку зрения», — сказал Рожков RT.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев не одобрил действия Симона Фуркада, который разрезал свой флаг, чтобы сделать из него российский.