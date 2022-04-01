Рожков: очень радостно, что Симон Фуркад поддержал Россию
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«Нужно понимать, что с точки зрения обычного атлета вся ситуация с отстранением России выглядит странно. Очевидно, спорт не должен иметь никакого отношения к политике. Но, к сожалению, такие перекосы всегда были, есть и будут. В IBU работают обычные люди, а их мнения часто оказываются полярными. Но очень радостно, что Симон высказался и поддержал нашу страну. Точно помню, как в своё время он встречался с девушкой из России. Поэтому неудивительно, что Фуркад имеет такую точку зрения», — сказал Рожков RT.
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев не одобрил действия Симона Фуркада, который разрезал свой флаг, чтобы сделать из него российский.