Рожков: очень радостно, что Симон Фуркад поддержал Россию

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Чемпион мира 2000 года Сергей Рожков отреагировал на слова и действия французского биатлониста Симона Фуркада, который выразил поддержку российским спортсменам.
Рожков: очень радостно, что Симон Фуркад поддержал Россию
  • AFP
  • © Christof STACHE

«Нужно понимать, что с точки зрения обычного атлета вся ситуация с отстранением России выглядит странно. Очевидно, спорт не должен иметь никакого отношения к политике. Но, к сожалению, такие перекосы всегда были, есть и будут. В IBU работают обычные люди, а их мнения часто оказываются полярными. Но очень радостно, что Симон высказался и поддержал нашу страну. Точно помню, как в своё время он встречался с девушкой из России. Поэтому неудивительно, что Фуркад имеет такую точку зрения», — сказал Рожков RT.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев не одобрил действия Симона Фуркада, который разрезал свой флаг, чтобы сделать из него российский.

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