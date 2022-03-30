Опасный прецедент: почему IBU приостановил членство СБР и как это скажется на развитии биатлона в России

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение о приостановке членства национальных федераций России и Белоруссии из-за «нарушения гуманитарных обязательств». Там заявили, что действия обеих стран наносят удар по репутации организации. В СБР дали понять, что ждали подобного развития событий, поэтому незамедлительно подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд. В свою очередь, глава ОКР Станислав Поздняков выразил обеспокоенность тем, что это отстранение может стать опасным прецедентом и перекинуться на другие российские спортивные федерации.

«Наносят ущерб репутации IBU и биатлона»

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) во вторник, 29 марта, принял решение о приостановке членства национальных федераций России и Белоруссии с немедленным вступлением вердикта в силу. В официальном заявлении по этому поводу утверждается, что обе организации нарушили «гуманитарные обязательства» членов IBU.

«Эти нарушения со стороны СБР и БФБ наносят ущерб репутации IBU и биатлона, и их активное членство подорвало бы усилия Международного союза биатлонистов и его членов по продвижению конституционных принципов и целей IBU в заслуживающей доверия манере», — сказано в пресс-релизе.

Также отмечается, что членство Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона в организации было бы несправедливым, так как из-за проводимой ВС РФ спецоперации Федерация биатлона Украины приостановила свою работу. В IBU добавили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств. В частности, вопрос будет рассмотрен на сентябрьском конгрессе IBU, если исполком не сделает этого раньше.

В России не были удивлены таким поворотом событий. Так, вице-президент СБР Алексей Нуждов назвал это решение ожидаемым.

«IBU ранее уже писал нам письмо, там просили наш взгляд на ситуацию. По его тексту всё уже было понятно. На наш взгляд, это была чистая формальность. Мы так это истолковывали, так что решение было делом времени. Мы жили именно в этой парадигме в последнее время... У нас и у Министерства спорта идёт работа по будущему», — цитирует РИА Новости Нуждова.

В свою очередь, глава СБР Виктор Майгуров сообщил, что его организация уже подала в CAS апелляцию на первое решение об отстранении российских биатлонистов, а также официальных лиц от международных соревнований под эгидой IBU.

«На прошлое решение мы подали апелляцию сразу. Мы просто ждали, что это выйдет раньше, чтобы в одну апелляцию всё включить. Установленный срок — 21 день. Мы работаем при помощи ОКР, консультируясь с их юристами. Посмотрим на международное право, как оно будет работать в нынешних реалиях», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

«Если нынешняя ситуация изменится, они не скрывают, что решение будет пересмотрено хоть завтра. Они не вычёркивают нас из памяти. У меня также состоялся телефонный разговор с генсеком IBU Никласом Карлссоном: мы остаёмся на связи, несмотря на отстранение. Контакт будет поддерживаться, пусть и неофициально», — добавил Майгуров.

При этом российские и белорусские спортсмены официально никак не смогут обойти лишение членства СБР и подавать, как ранее легкоатлеты, индивидуальные заявки на участие в соревнованиях. В таком случае, по словам двукратного чемпиона мира Дмитрия Ярошенко, IBU должен вернуть деньги, которые были переведены для восстановления организации в правах.

«СБР выплачивал компенсации после историй с допингом, а его всё равно лишили членства в IBU. Пусть тогда, может быть, вернут эти деньги? СБР платил, чтобы восстановиться в правах, немаленькие деньги. Пусть IBU их возвращает — согласитесь, логика в этом есть», — сказал Ярошенко «Газете.Ru».

В Олимпийском комитете России также остались недовольны решением IBU. По мнению президента ОКР Станислава Позднякова, теперь и другие международные федерации могут пойти подобным путём.

«Решение о приостановке членства Союза биатлонистов России в IBU считаем политизированным, не основанным ни на одном правовом документе. Кроме этого, данное решение исполнительного совета IBU создаёт опасный прецедент для всех остальных общероссийских спортивных федераций», — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Нужна ли сборная?

В свете последних событий представители биатлона всерьёз начали обсуждать целесообразность сохранения сборной России. По словам бывшего главы СБР Владимира Драчёва, она на данный момент не нужна.

«Надо её распустить, отдать в регионы и лишь иногда собирать на сбор перед национальными соревнованиями. Сейчас для нас самое главное — это внутрироссийские старты. Если мы их будем поднимать, то ситуация начнёт налаживаться. Все огромные затраты, которые шли на сборную России, нужно вернуть в регионы. Они только скажут спасибо, что деньги наконец-то дойдут до них, а не будут распыляться внутри СБР. По факту мы понимаем, что союз должен аккумулировать работу региональных федераций, а не зарплату получать», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Против этого предложения высказался Майгуров. По мнению президента СБР, сильнейшие биатлонисты должны продолжать соревноваться и тренироваться друг с другом, чтобы можно было оценивать уровень подготовки.

«Если всех распустить по регионам, то это будет финансовой нагрузкой на них. Если мы пропустим год на Кубке мира, то не упадём очень сильно из-за отсутствия конкуренции. Потом вернёмся. Всё будет нормально. Может быть, не с первого старта, но по ходу сезона или к главному старту сезона — совершенно точно. Тренировочные методики сохранятся, количество сборов сохранится, контрольные старты с белорусами сохранятся. Неучастие в международных стартах — это плохо, но нужно приспосабливаться к реалиям и надеяться, что всё скоро изменится в лучшую сторону», — заявил Майгуров.

Глава СБР также подчеркнул, что организация будет стремиться развивать биатлон в стране и привлекать на турниры иностранных спортсменов.

«С белорусами уже, по сути, договорились о сотрудничестве. В целом же мы открыты для всех — будь то европейские, североамериканские, азиатские страны. Да хоть африканские. При этом мы понимаем, что это пока больше фантазии», — отметил чиновник.

Ярошенко, в свою очередь, поднял вопрос более глобально. Двукратный чемпион мира боится, что родители просто перестанут отдавать детей в спорт.

«Для оздоровления можно и самостоятельно заниматься, в частном порядке. А если говорить о развитии ребёнка как спортсмена, о выходе на мировой уровень — спорт ведь под это заточен, — то родители задумаются: может быть, лучше посвятить ребёнка науке и учёбе, чем спорту?» — сказал бывший биатлонист.

Кто виноват?

Рассуждая о причинах такого решения IBU, многие специалисты отметили негативное отношение к России, которое присутствует в организации. По словам комментатора Дмитрия Губерниева, в Международном союзе биатлонистов хотят первыми наказать представителей национальной команды.

«IBU нужно всегда показывать, что ещё они могут сделать для того, чтобы этих проклятых российских биатлонистов уж совсем никуда не пустить... Видимо, они испытывают от этого невероятное удовольствие. Мне непонятна эта прыть. Времена, конечно, непростые. Но почему IBU хотят быть пионерами, я не понимаю. Они любого повода ждали, чтобы начать отстранять проклятую команду, которая так мешала», — отметил Губерниев.

При этом четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что в отстранении виноват и сам СБР.

«Когда я был первым вице-президентом IBU, там боялись рот открыть и косо в сторону России посмотреть. Мы имели всё: чемпионаты мира, Европы, летний биатлон, финалы Кубков мира проходили в России, четыре года подряд проводили на Камчатке турниры с участием 24 стран, и никто рта не раскрывал, потому что и в техническом комитете, и в исполкоме, и в судействе были россияне. У нас никаких вопросов не было. Мы ищем причину где-то на стороне, а она в нас: мы сами себе враги. Руководство СБР занимается междоусобицами, они понятия не имеют, что такое регионы. А ведь у нас по стране 12 комплексов категории А», — подчеркнул Тихонов.

В свою очередь, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала несправедливым и незаслуженным решение IBU, однако, по её мнению, СБР недостаточно защищал себя и спортсменов.

«Очень печально, что наша федерация биатлона не борется и не смогла предотвратить это. Наш союз, видимо, со всем согласился, успокоился и начал проводить чемпионат в России и Белоруссии. А недовольных, которые набрались смелости выступить против, по типу Серохвостова, наверное, по полной наказали. Конечно, он был прав: раз за нас никто не стоит, то хотя бы спортсмены должны за себя постоять. Очень печально, что на наших спортсменов это всё обрушилось, а наша федерация пошла на поводу и не стала бороться за них», — сказала Резцова в комментарии Sport24.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев обвинил во всём главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

«Беззаконие! Те, кто принимал это решение, должны быть отстранены от спортивной деятельности. Спорт вне политики, но Томас Бах всё разрушил. То, что они делают, — это настоящая русофобия», — заявил Васильев «Спорт-Экспрессу».