«Сказала тренеру, что, кажется, грядёт ноль»: Казакевич выиграла спринт в финале Кубка России по биатлону

Ирина Казакевич выиграла спринт на стартовавшем в Уфе финале Кубка России по биатлону. Подопечная Михаила Шашилова закрыла все мишени и на 4,7 секунды превзошла допустившую один промах на рубеже Кристину Резцову. В аналогичном соревновании у мужчин победу отпраздновал белорус Антон Смольский. Его соотечественник Дмитрий Лазовский стал вторым, Александр Логинов финишировал третьим с отставанием 50,4 секунды от первого места. По словам одного из наставников сборной Максима Максимова, представители национальной команды оказались не готовы к турниру, так как тренировались у себя в регионах «не сильно под присмотром».

После отстранения от международных соревнований для российских биатлонистов главными стартами сезона стали финал Кубка и чемпионат страны. Чтобы повысить интерес к турнирам в СБР приняли решение пригласить на них белорусских спортсменов, для которых сезон КМ также подошёл к концу. Для этого создали Кубок СБР, состоящий из двух этапов. За награды в нём могут бороться все участники независимо от гражданства. Субботние гонки, состоявшиеся в Уфе, показали, что идея оправдала себя.

Открывал соревнования мужской спринт. В списке участников болельщики увидели всех ведущих биатлонистов обеих сборных. Однако отечественные спортсмены в первой гонке после Олимпиады выступили не самым лучшим образом. У Эдуарда Латыпова, Карима Халили и Даниила Серохвостова возникли серьёзные проблемы со стрельбой. На троих они совершили девять промахов на двух огневых рубежах и не смогли рассчитывать на медали.

Стабильно выглядел только Александр Логинов, он не закрыл всего одну мишень, однако на дистанции смотрелся не так мощно, как приглашённые на турнир спортсмены из соседнего государства. Антон Смольский с одним промахом выиграл у россиянина 50,4 секунды. Выступай биатлонист на этапе Кубка мира, с таким результатом наверняка поборолся бы за награды. В Уфе он уверенно победил.

На трассе Логинов до последнего сражался со временем другого белоруса — Дмитрия Лазовского, но на финише проиграл ему 2,6 секунды и остался третьим.

После выступления Смольский признался, что рад продолжить сезон и соревноваться, хотя в его словах и чувствовалось сожаление из-за отстранения от международных стартов.

«Форма очень хорошая. Планировали феерить на Кубке мира, но феерим здесь. Огромная благодарность СБР за приглашение, потому что для профессионала соревноваться — это самое важное. Возможность продлить сезон дорогого стоит. Основная мотивация — это хорошая работа на рубеже и трассе. Понятно, за что мы боремся на Кубке мира, тут такого нет. Но лидеры русского биатлона здесь, с ними приятно бороться, потому что они входят в число мировых лидеров», — сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Не самое удачное выступление представителей сборной России объяснил после гонки тренер Максим Максимов. По его словам, после Олимпиады и решения об отстранении национальной команды от международных стартов, спортсмены разъехались по регионам.

«Они тренировались, но не сильно под присмотром. Поэтому сегодня мы полностью развалились в стрельбе: Халили — два промаха на стойке, Латыпов — три на стойке, Серохвостов в своём формате стрельнул. Но сейчас будем собирать ребят, разговаривать детально с ними. Поймём, какие компоненты у них ушли, и поймём, как вернуть стрельбу, которая будет устраивать и нас, тренеров, и болельщиков», — сказал специалист.

При этом за девушек пришлось поволноваться. Было ощущение, что россиянки не смогут навязать борьбу представительницам соседнего государства. Усугубил эти опасения первый круг дистанции, на котором друг за другом шли лидеры двух сборных Кристина Резцова и Динара Алимбекова. Отечественная спортсменка промахнулась на лёжке, а белоруска была безупречна и с хорошим отрывом возглавляла гонку. Однако на стойке она промахнулась дважды и лидерство потеряла. Кристина же, наоборот, взяла себя в руки и уже собралась праздновать победу в Кубке, но ей неожиданно помешала Ирина Казакевич.

Биатлонистка, критикуемая многими за стрельбу, сбросила с себя груз ответственности и смогла закрыть все мишени на огневых рубежах. По скорости она совсем немного уступала Резцовой, поэтому сумела удержать первую позицию. Её преимущество на финише составило 4,7 секунды. Третье место с отставанием в 11 секунд в итоге заняла белоруска Ирина Лещенко.

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Как призналась после гонки Казакевич, она ещё до начала соревнований чувствовала, что хорошо отстреляет, поскольку её личный тренер Михаил Шашилов, который обычно подсказывает на дистанции, решил стоять на рубеже.

«Я сказала ему, что, кажется, грядёт ноль. Потому что это была первая гонка в сезоне, когда он был не на трассе. Как видите, оказалась права. Когда я уходила с рубежа, он хлопал в ладоши: давно у меня не было чистой стрельбы. Так что тренер сегодня радовался вместе со мной», — призналась Казакевич.

Резцова, в свою очередь, удивилась второму месту. После гонки она с удовольствием общалась с болельщиками и так увлеклась раздачей автографов, что не заметила, какой результат показала Ирина.

«Это классная атмосфера, от которой мы отвыкли. Когда я пришла на старт, меня чуть, простите, не разорвали. Но я сейчас с удовольствием пойду и со всеми пообщаюсь. Важно победить? Важно кайфануть! Как я весь сезон говорю и делаю: важно удовольствие от того, что я бегу, стреляю, от каждого шага, от каждой гонки, каждого результата вне зависимости от того, хороший он или плохой», — отметила спортсменка.

В воскресенье биатлонисты в Уфе будут отдыхать, а уже в понедельник, 14 марта, побегут гонки преследования. Борьба за золотые награды обещает быть весьма интересной.