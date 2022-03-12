Фийон Майе досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус»

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус» по итогам Кубка мира сезона-2021/22.
Фийон Майе досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус»
  • AP
  • © Roman Koksarov

12 марта на этапе Кубка мира в эстонском Отепя француз завоевал серебро в гонке преследования. Таким образом, он досрочно выиграл общий зачёт. Ближайшие преследователи математически не смогут опередить француза.

Фийон Майе впервые в карьере выиграл «Большой хрустальный глобус». До этого он три года подряд занимал третье место по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что Буртасова завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования Кубка IBU.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить