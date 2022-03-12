Фийон Майе досрочно завоевал «Большой хрустальный глобус»

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус» по итогам Кубка мира сезона-2021/22.

12 марта на этапе Кубка мира в эстонском Отепя француз завоевал серебро в гонке преследования. Таким образом, он досрочно выиграл общий зачёт. Ближайшие преследователи математически не смогут опередить француза.

Фийон Майе впервые в карьере выиграл «Большой хрустальный глобус». До этого он три года подряд занимал третье место по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что Буртасова завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования Кубка IBU.