Российская биатлонистка Евгения Буртасова завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования Кубка IBU в сезоне-2021/22.

Буртасова с суммой 144 очка стала первой, опередив в зачёте норвежку Йенни Энодд (139 очков).

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Напомним, что Буртасова выступала в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине, заменив Валерию Васнецову, заболевшую коронавирусом.

Ранее Кристиансен выиграл масс-старт на этапе КМ в Отепя, Фийон Майе — второй.