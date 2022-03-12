Буртасова завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования Кубка IBU

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Российская биатлонистка Евгения Буртасова завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования Кубка IBU в сезоне-2021/22.
Буртасова завоевала «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования Кубка IBU
  • globallookpress.com
  • © Lennart Preiss/dpa

Буртасова с суммой 144 очка стала первой, опередив в зачёте норвежку Йенни Энодд (139 очков).

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Напомним, что Буртасова выступала в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине, заменив Валерию Васнецову, заболевшую коронавирусом.

Ранее Кристиансен выиграл масс-старт на этапе КМ в Отепя, Фийон Майе — второй.

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