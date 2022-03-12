Кристиансен выиграл масс-старт на этапе КМ в Отепя, Фийон Майе — второй

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Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония).
Кристиансен выиграл масс-старт на этапе КМ в Отепя, Фийон Майе — второй
  • Gettyimages.ru
  • © Maja Hitij

Его результат — 34:29,6. Он не допустил промахов на четырёх огневых рубежах. 

Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе с одним штрафным кругом (+ 5,9). Третий — норвежец Сиверт Гутторм, также с одним промахом (+ 15,5).

Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Губерниев заявил, что белорусские биатлонисты прошли проверку на профессионализм.

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