Кристиансен выиграл масс-старт на этапе КМ в Отепя, Фийон Майе — второй

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Отепя (Эстония).

Его результат — 34:29,6. Он не допустил промахов на четырёх огневых рубежах.

Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе с одним штрафным кругом (+ 5,9). Третий — норвежец Сиверт Гутторм, также с одним промахом (+ 15,5).

Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Губерниев заявил, что белорусские биатлонисты прошли проверку на профессионализм.