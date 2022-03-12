Кристиансен выиграл масс-старт на этапе КМ в Отепя, Фийон Майе — второй
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Его результат — 34:29,6. Он не допустил промахов на четырёх огневых рубежах.
Вторым финишировал француз Кентен Фийон Майе с одним штрафным кругом (+ 5,9). Третий — норвежец Сиверт Гутторм, также с одним промахом (+ 15,5).
Напомним, что Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Губерниев заявил, что белорусские биатлонисты прошли проверку на профессионализм.