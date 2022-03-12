Губерниев: белорусские биатлонисты прошли проверку на профессионализм
- РИА Новости
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«Сегодня была проверка на профессионализм, которую прошли белорусы. У наших же парней это не совсем получилось. Белорусы в тонусе — это заметно, а наши сборники совсем разобраны», — цитирует Губерниева «Чемпионат».
Напомним, что IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под его эгидой. Российские и белорусские биатлонисты выступают в Кубке России в Уфе.
Мужской спринт выиграл белорус Антон Смольский, женский — россиянка Ирина Казакевич.
Ранее Анфиса Резцова раскритиковала президента МОК Баха.