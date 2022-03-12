Губерниев: белорусские биатлонисты прошли проверку на профессионализм

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских и белорусских биатлонистов на Кубке Союза биатлонистов России (СБР).
Губерниев: белорусские биатлонисты прошли проверку на профессионализм
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Сегодня была проверка на профессионализм, которую прошли белорусы. У наших же парней это не совсем получилось. Белорусы в тонусе — это заметно, а наши сборники совсем разобраны», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Напомним, что IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под его эгидой. Российские и белорусские биатлонисты выступают в Кубке России в Уфе.

Мужской спринт выиграл белорус Антон Смольский, женский — россиянка Ирина Казакевич.

Ранее Анфиса Резцова раскритиковала президента МОК Баха.

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