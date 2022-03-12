Анфиса Резцова раскритиковала президента МОК Баха

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова раскритиковала президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Анфиса Резцова раскритиковала президента МОК Баха
  • AP
  • © Francois Mori

«Кто такой Бах? Кто он теперь для нас? Пускай свои заявления адресует другим, но не нам. А мы будем у себя проводить соревнования! И к нам вон белорусы приехали. Это наши друзья. Здорово, что они нас слышат и уважают», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал решения МОК и Международного паралимпийского комитета дискриминационными.

Ранее Кристина Резцова отреагировала на блокировку Instagram в России.

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