Анфиса Резцова раскритиковала президента МОК Баха

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова раскритиковала президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Кто такой Бах? Кто он теперь для нас? Пускай свои заявления адресует другим, но не нам. А мы будем у себя проводить соревнования! И к нам вон белорусы приехали. Это наши друзья. Здорово, что они нас слышат и уважают», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал решения МОК и Международного паралимпийского комитета дискриминационными.

Ранее Кристина Резцова отреагировала на блокировку Instagram в России.