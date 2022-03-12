Резцова — о запрете соцсетей: да слава богу, если это заблокируют

Бронзовая призёрка Олимпийских игр в Пекине Кристина Резцова отреагировала на блокировку Instagram в России.

«Знаете чего? Да слава богу, если это заблокируют. Потому что я там зависаю очень долго и теряю много времени. Лучше бы погулять сходила с мужем лишний раз!» — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к соцсети Instagram после того, как её компания-владелец разрешила публиковать в ряде стран призывы к насилию против россиян.

Ранее сообщалось, что Казакевич выиграла спринт на Кубке СБР, Резцова оказалась второй.