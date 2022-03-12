Резцова — о запрете соцсетей: да слава богу, если это заблокируют

Короткая ссылка
Бронзовая призёрка Олимпийских игр в Пекине Кристина Резцова отреагировала на блокировку Instagram в России.
Резцова — о запрете соцсетей: да слава богу, если это заблокируют
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Manzoni/NordicFocus

«Знаете чего? Да слава богу, если это заблокируют. Потому что я там зависаю очень долго и теряю много времени. Лучше бы погулять сходила с мужем лишний раз!» — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к соцсети Instagram после того, как её компания-владелец разрешила публиковать в ряде стран призывы к насилию против россиян.

Ранее сообщалось, что Казакевич выиграла спринт на Кубке СБР, Резцова оказалась второй.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить